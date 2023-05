Allo Spazio Musa 'Sergio Perrero - Elogio dell'imperfezione'

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - Apre allo Spazio Musa la mostra Sergio Perrero - Elogio dell'imperfezione, prima antologica dedicata all'artista torinese, prematuramente scomparso nel 2020. Sergio Perrero è stato un creativo a tutto tondo che ha spaziato dall'arte alla moda, dall'arredamento alla progettazione di allestimenti, utilizzando l'abilità tecnica nella creazione di manufatti tessili per ottenere prodotti difficilmente catalogabili in un solo genere.

Sono oltre 80 le opere d'arte - quadri, oggetti di design e arredamento, capi di abbigliamento - esposte per ripercorrere e presentare al pubblico la sua ricca e multiforme produzione artistica. La ricerca sui materiali applicata a fibre naturali e preziose, l'utilizzo della tintura e della tecnica serigrafica per ottenere stampe assolutamente originali, il riuso creativo dei più disparati oggetti gli ha consentito di ottenere non solo opere, ma oggetti funzionali da poter inserire in contesti d'uso ibridi.

Le opere presentate nella mostra provengono da una azione di conservazione e valorizzazione dei manufatti realizzati con diverse tecniche che ha la finalità di rendere visibili creazioni mai presentate al pubblico. L'antologica di Sergio Perrero si inquadra nel progetto Perrero Experience, nato dalla collaborazione con Gino Piardi e Pietro Tassi con l'obiettivo di rielaborare oggetti d'arredamento iconici, attraverso processi di restauro contaminati da guizzi creativi, per realizzare allestimenti e proposte d'arredo. (ANSA).