Al canale di Fondotoce inizia la riqualificazione ecologica

(ANSA) - VERBANIA, 16 MAG - Sono iniziati al canale di Fondotoce i lavori di riqualificazione ecologica e naturalistica voluti dall'amministrazione comunale di Verbania. L'intervento, che segue un progetto dell'agronomo Camilla Scalabrini e premiato a novembre dall'assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte, comporta un investimento di 400mila euro con un contributo regionale. "I risultati attesi - segnala la sindaca, Silvia Marchionini - sono la riqualificazione ecologica e naturalistica del canale di Fondotoce e del Lago Maggiore, attraverso il miglioramento morfologico e delle condizioni di deflusso idrico nel canale, il miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque attraverso la realizzazione di nuove fasce verdi e il miglioramento di quelle esistenti, la riduzione dei fenomeni di erosione, il miglioramento della continuità ecologica e complessivamente effetti positivi sulla biodiversità".

L'assessore all'ambiente, Giorgio Comoli, precisa "che I lavori si svilupperanno in due periodi diversi: dalla primavera all'autunno con la rimozione della vegetazione esotica invasiva nel tratto di canale tra piazza Adua e la farmacia; a partire da ottobre seguiranno il taglio manutentivo della vegetazione arborea riparia, il miglioramento e, ove necessario, la sostituzione di parte delle palificate esistenti lungo gli argini; l'asportazione localizzata di sedimenti per il miglioramento del deflusso idrico, il ripristino di una rampa per risalita pesci esistente, l'impianto di alberi e arbusti. La riqualificazione ecologica e naturalistica del canale si svolgerà fino al lago di Mergozzo e significherà il rilancio di un'attrazione naturalistica non indifferente da proporre a turisti e cittadini per una gita in un luogo di grande interesse". (ANSA).