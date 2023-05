Addio al gallerista Franz Paludetto

(ANSA) - TORINO, 16 MAG - È morto a 85 anni, al castello di Rivara, nelle valli del Canavese, Franz Paludetto, gallerista d'arte contemporanea.

Nato a Oderzo (Treviso) il 30 giugno 1938, ha raccontato di essere arrivato a Torino "per caso, sbagliando treno" (la coincidenza per Chiasso scambiata per quella di Chivasso). Prima di diventare gallerista ha fatto di tutto: il barista a Mirafiori, il venditore di auto e il direttore del Rifugio Torino sul monte Bianco, dove nel 1958 ha fatto la prima mostra.

Seduttore mondano, comunicatore e girovago per mezza Europa, ma anche amante della natura, Paludetto amava circondarsi di artisti. Ha realizzato con il suo amico Aldo Mondino al Castello di Rivara un Centro d'arte contemporanea con una collezione di artisti come Nitsch, Penone, Opalka, Calzolari, Ontani. Ha organizzato tante mostre, fra le quali quella di Maurizio Cattelan. Nel 2010 il Castello di Rivara ha aperto la prima vetrina a Roma, nel quartiere San Lorenzo, con una serie di mostre personali di artisti tedeschi; il 22 settembre 2011 è nato il nuovo spazio di Torino. (ANSA).