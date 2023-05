Studenti in tenda al rettorato a Torino, 'continuiamo protesta'

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Dopo quelle della scorsa settimana al Campus Einaudi, oggi le tende degli studenti contro il caro affitti sono arrivate anche in rettorato. In vista della mobilitazione nazionale di domani sotto le sedi delle Regioni, oggi la protesta di Cambiare Rotta Torino tocca il cortile dell'ateneo perché, dicono, "le risposte delle istituzioni non sono state sufficienti e vogliamo continuare a mantenere viva l'attenzione sulla gravosa situazione che come studenti ci ritroviamo a vivere in città che hanno prezzi dell'affitto sempre più irraggiungibili, e in cui i pochi studentati che non sono stati svenduti alle multinazionali private sono totalmente insufficienti per risolvere il nostro problema".

"La vita di uno studente di questa città - aggiungono - diventa ogni giorno più difficile, dal carovita, al caroaffitti, alla mancanza di ogni welfare studentesco che ci permetta di vivere studiare con dignità. Per questo, le tende di oggi in rettorato rappresentano quelle dei tanti giovani che come noi non ce la fanno più ad andare avanti così e che pretendono soluzioni serie ed efficaci". Quanto alla manifestazione di domani sotto la Regione la definiscono "un momento fondamentale per lanciare un segnale di lotta che non rappresenti solo la voce e le rivendicazioni degli studenti, ma di giovani, studenti, lavoratori, disoccupati e classi popolari, di chi non è più disposto a pagare la crisi sulla propria pelle e in una prospettiva di lotta comune può costruire il proprio riscatto".

(ANSA).