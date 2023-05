Salone del Libro, Fantasmagorie al Bookstock

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, che da oltre 25 anni definisce l'identità visiva dell'area ragazzi del Salone del Libro di Torino, realizzerà l'allestimento scenografico del Bookstock, come sempre in relazione al tema dell'edizione. Il progetto, dal titolo Fantasmagorie dell'immaginario elabora il tema dello specchio, che attraversa la storia della letteratura e dell'arte dall'antichità ad oggi, dal mito di Narciso alle avventure di Alice, fino alle opere degli artisti contemporanei come Michelangelo Pistoletto e Olafur Eliasson. L'allestimento, grazie ai riflessi degli innumerevoli frammenti specchianti, restituisce una visione multipla, vitale e dinamica dello spazio. Un'iperbole percettiva in un gioco di rimandi e ribaltamenti che ha in sé tutta l'ambiguità del rispecchiamento, che allude alla possibilità di perdersi per ritrovarsi e immaginare l'inedito… all'infinito. Un progetto immersivo, insieme reale e surreale, tra natura e artificio, che incorpora silhouette di animali, vegetali e oggetti - sempre in omaggio ad Alice attraverso lo specchio - reinterpretati in chiave Pop con altrettante citazioni artistiche, da Andy Warhol a Yayoi Kusama.

Tanti gli elementi propri del Pianeta Terra con i suoi micro e macrocosmi, per continuare a far riflettere i giovani, e non solo, su ciò che rende unico e speciale il nostro mondo con la sua straordinaria biodiversità, mondo in cui l'umanità si rispecchia da sempre. Un'opera collettiva, realizzata dalle Artenaute del Dipartimento Educazione e condivisa con studenti di tutte le età al Museo e a Scuola. In sintonia con il tema, infine, anche quest'anno il Dipartimento Educazione Castello di Rivoli propone un ricco calendario di workshop aperti a tutti, scuole e famiglie. (ANSA).