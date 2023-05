Queenmania Rhapsody, lo show sulla leggenda dei Queen

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Un tributo ai Queen e a Freddie Mercury. Uno show - in programma al Teatro Alfieri a Torino sabato 20 maggio alle 21 - che ripercorre, con costumi, scenografie e proiezioni video, la carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica, arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video per calarsi in una vera esperienza live con i grandi successi e i brani meno noti. Tutto questo è Queenmania Rhapsody, una favola scritta dal giornalista e scrittore Francesco Freyrie, perché lo spettacolo si avvale di video e musica ma anche di parole, nel racconto musicale che va dagli esordi ad A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley. Con la regia di Daniele Sala si rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia del Rock.

In scena Sonny Ensabella (voice), Amudi Safa (guitar/voice), Luca Nicolasi (bass guitar/voice) e Paolo Valli (drums).

(ANSA).