Comunali: Novi, al ballottaggio Muliere e Porta

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 15 MAG - A Novi Ligure sarà ballottaggio, il 28-29 maggio, tra il candidato del centrosinistra Rocchino Muliere, che al primo tuno ha ottenuto il 47,12% dei consensi, e Maria Rosa Porta, sostenuta da Forza Itala e Fratelli d'Italia, al 20,74%. Battuto il candidato della Lega e di tre liste civiche Giacomo Perocchio, fermo al 18,26%.

"Sono particolarmente soddisfatto, perché non era scontato ottenere il 47,12% al primo turno: è davvero un buon esito elettorale - commenta Muliere. Soprattutto, c'è un dato politico: la somma dei 2 candidati del centrodestra è ancora molto sotto al mio risultato. Sono contento anche di quanto fatto dalle 5 liste che mi hanno appoggiato. Adesso, apriremo un confronto anche con altre forze e, soprattutto, continueremo a dialogare con i novesi in questi 15 giorni".

"Grazie agli elettori che hanno voluto premiare la mia candidatura e agli amici di Fratelli d'Italia che hanno sostenuto un'esponente non del loro partito. Adesso, sono già oltre guardando alle prossime 2 settimane", dice Maria Rosa Porta, che fa i complimenti a Perocchio, "per aver giocato la partita in maniera onorevole. Lavorerò molto, ricercheremo il dialogo dentro il centrodestra, auspicando si ricomponga la compagine per come la conosciamo a livello regionale. Così come partiremo dai punti in comune con i programmi degli altri candidati".

Perocchio ribadisce: "abbiamo fatto una buona scelta, che assolutamente non rinneghiamo. Ora valuteremo i risultati e decideremo come comportarci. Sicuramente, non appoggeremo mai Rocchino Muliere". (ANSA).