Comau con Intrinsic (Alphabet) per robotica più democratica

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Comau è il primo partner industriale di Intrinsic, azienda che ha l'obiettivo di rendere la robotica industriale sempre più accessibile e semplice da usare per milioni di aziende, imprenditori e sviluppatori.

"Siamo entusiasti della collaborazione con Intrinsic, con cui condividiamo la visione di rendere la robotica più 'democratica'," spiega Pietro Gorlier, ceo di Comau. "In futuro, continueremo a mettere a frutto la sinergia con Intrinsic e la nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni collaborative, mobili, indossabili e sicure, portando avanti la strategia di robotica basata sull'utilizzo di software e Intelligenza Artificiale, indispensabile in tutti gli ambiti industriali e in particolare nei settori che hanno ancora un basso livello di automazione".

Attraverso l'utilizzo, da parte di Comau, della piattaforma di Intrinsic, i clienti avranno presto l'opportunità di accedere a nuove funzionalità, tra cui la stima della posa degli oggetti, la pianificazione automatica del percorso del robot con prevenzione delle collisioni, movimenti controllati del robot fino al contatto, applicazioni di inserimento di un perno in un foro e assemblaggi con sensori di forza. (ANSA).