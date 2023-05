Banca di Cherasco, utile a 5,3 milioni, soci oltre 36mila

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Oltre 5,3 milioni di utile netto, 63,4 milioni di patrimonio, 1,35 miliardi di raccolta complessiva e il Total capital ratio (rapporto che indica la solidità della banca) al 20,2%. Sono alcuni dei dati del bilancio 2022 dell'Istituto di Banca di Cherasco, approvato dall'assemblea dei soci.

Nell'anno sono stati destinati oltre 350mila euro al territorio a sostegno di 121 diversi interventi nelle province di Cuneo, Torino e Genova, di cui oltre 40 mila euro solo in borse di studio); il numero dei soci, in continua crescita, ha superato quota 16 mila.

Giovanni Claudio Olivero è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione di cui fanno parte il vice presidente Mario Bottero e i consiglieri Giovanni Claudio Olivero, Mario Bottero, Cosimo Cimò, Lorena Perno, Alberto Rizzo, Gaia Taricco, Pier Carlo Tosetti, tutti confermati, e i nuovi entrati Elisa Truant Fulvio Zorniotti.

"Il 2022 equo e che ha saputo coniugare consolidamento patrimoniale e dati in crescita. Un bilancio in linea con lo spirito cooperativistico che caratterizza la nostra Banca e in sintonia con la Carta dei Valori che guida le nostre azioni e decisioni", ha detto Marco Carelli, direttore generale di Banca di Cherasco. (ANSA).