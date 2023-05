Al Mauto '(IR)Realizzati. Progetti tra utopia e realtà'

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - E' dedicata alle opere incompiute la mostra '(IR)Realizzati. Progetti tra utopia e realtà', al Mauto dal 25 maggio al 20 settembre: disegni avveniristici non concretizzati, prototipi mai entrati in produzione per le cause più disparate, storie e sogni di personaggi visionari che sono rimasti nei cassetti. Il percorso espositivo, sostenuto dalla Fondazione Crt si sofferma su quanto di "non finito" c'è nella collezione del Museo per mettere in evidenza come siano espressione di visionarietà, sogno, speranza.

Dalla Isotta Fraschini che nacque come automobile per bambini e poi diventò un bolide da corsa, alla Carrozzeria Garavini per veicoli elettrici poi soppiantata dall'avvento del motore a scoppio, fino alla Zele 2000 Zagato antesignana delle attuali microcar che popolano le nostre città, (IR)Realizzati propone un viaggio fra utopia e realtà nato dalla creatività di un gruppo di lavoro formato da 11 persone che si sono confrontate per la prima volta con la creazione completa di una mostra.

La mostra è curata da Lorena Tadorni con Gabriella Bisci, Marilena Cucco, Cristina Gentile, Eleonora Melzi d'Eril, Giovanni Molin Brosa, Patrizia Pantaleo, Isabella Piancastelli, Giusy Porcu, Marco Quacchia, Ezio Sartori, Lara Tasso. (ANSA).