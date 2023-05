Dini, 'Agosto a Osage County per riflettere sulla famiglia'

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - "Ho visto il film e mi sono innamorato di questa storia meravigliosa. Ho scoperto che era tratto da un testo teatrale che ha vinto il premio Pulitzer, l'ho trovato straordinario, con potenzialità enormi per raccontare lo stato della famiglia, per domandarci se sia ancora il migliore modello di organizzazione sociale". Così Filippo Dini spiega perché ha scelto di portare in scena Agosto a Osage County di Tracy Letts, nella traduzione di Monica Capuani, la nuova produzione del Teatro Stabile di Torino che debutta al Carignano martedì 16 maggio in prima nazionale. La commedia, che ha vinto nel 2008 il Premio Pulitzer e da cui è stato tratto il celebre film I segreti di Osage County, è stata rappresentata in tutto il mondo, ma in Italia è la prima volta.

La domanda è d'obbligo: perché questo testo in Italia non è mai stato rappresentato prima? "Da noi si portano in scena pochi autori. Il Teatro di Torino è considerato il primo in Italia, ha una visione più coraggiosa, ha voglia di sperimentare. Ha una direzione che viene accolta con fiducia dal suo pubblico" spiega. "Questo testo è l'ultimo anello di quel filone fondamentale del dramma borghese da Cechov a Pirandello a Eduardo. Ancora una volta protagonista è una famiglia, ma questa volta una famiglia violenta, aggressiva, dedita a psicofarmaci e alcol. Ognuno riconoscerà le dinamiche che vive, gli errori, le frustrazioni, i favoritismi di una madre rispetto ai figli.

Tutto è raccontato anche in modo divertente, ma è una comicità amara, dura", sottolinea Dini, protagonista con Giuliana De Sio, Manuela Mandracchia, Fabrizio Contri, Orietta Notari, Andrea Di Casa, Fulvio Pepe, Stefania Medri, Valeria Angelozzi, Edoardo Sorgente, Caterina Tieghi, Valentina Spaletta Tavella.

Per l'allestimento Dini ha scelto sì una casa, ma "meno realistica, con moduli che si muovono, un po' più misteriosa".

Programmi per il futuro? "Ne stiamo discutendo", risponde Dini che per Agosto a Osage County ha in programma una lunga tournée da ottobre a febbraio. (ANSA).