Comunali: Piemonte, alle 12 affluenza al 14,64%

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Si attesta intorno 14.64% alle ore 12 in Piemonte (mancano ancora alcune sezioni) l'affluenza alle elezioni comunali. Il dato è in linea con la media nazionale. Rispetto alla consultazione precedente (19.84%) si registra un calo di oltre cinque punti percentuali.

L'affluenza è più bassa (13.38%) nei nove Comuni in cui si vota nell'Alessandrino. La provincia di Torino è al 13.74%.

