Comunali in Piemonte, alle 19 affluenza è del 37%

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Si ferma al 37% alle ore 19 l'affluenza alle elezioni comunali in Piemonte. Il dato coincide con la media nazionale (37.22%) e segna un calo rispetto alla consultazione precedente, quando si presentò alle urne il 45.76% degli aventi diritto.

La percentuale più bassa (33.51%) è stata registrata nel Vco, mentre la provincia di Asti, dove si vota in sette Comuni, con il suo 46% è in netta controtendenza rispetto al resto della regione e del Paese. In provincia di Torino l'affluenza è del 35.91%. (ANSA).