Scherma: Cdm Sciabola; Nuccio torna sul podio dopo 10 anni

(ANSA) - MADRID, 13 MAG - Grande prestazione e due medaglie per gli sciabolatori azzurri impegnati nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di Madrid: argento per Riccardo Nuccio, ritorno sul podio per Enrico Berrè che conquista il bronzo. Una grande iniezione di fiducia per il gruppo della sciabola maschile italiana del ct Nicola Zanotti, ormai in piena qualifica olimpica per Parigi 2024.

Miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo per il 32enne Riccardo Nuccio, dopo il bronzo del 2013 al Luxardo di Padova: il poliziotto torinese che si allena a Frascati torna quindi su un podio di Coppa a distanza di dieci anni dall'ultima volta. In semifinale Nuccio ha vinto il derby azzurro contro il romano Berrè per 15-6, successo che gli ha aperto le porte della finale. Solo il numero 1 del ranking mondiale, il georgiano Sandro Bazadze, ha stoppato il suo sogno, vincendo per 15-6.

Quanto a Berrè, dopo un lungo stop per infortunio e tanti sacrifici per recuperare la forma e la dimensione che gli compete torna sul podio di una prova individuale, sul terzo gradino. A lui un piazzamento da medaglia mancava dall'Olimpiade di Tokyo, dove fu argento a squadre.

Stop nel turno dei 16, sempre a Madrid, per gli altri azzurri Luca Curatoli e Pietro Torre. (ANSA).