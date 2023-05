Pensionato di origini novaresi ucciso in Marocco

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Un pensionato di origini novaresi che si era stabilito in Marocco, Luciano Calzini, 76 anni, è stato ucciso a coltellate lo scorso 11 maggio in una località vicina ad Agadir. La notte scorsa sono stati arrestati tre sospettati: si tratta di uomini di età compresa tra i 23 e i 40 anni. Le indagini delle forze di polizia locali proseguono: non si esclude che l'omicidio sia la conseguenza di una aggressione organizzata con tanto di regia, esecutori e mandanti.

Luciano Calzini abitava da almeno 20 anni in Marocco. Aveva scelto come residenza una casa sull'altura di Aourir, con vista sulla baia di Taghazout, la spiaggia dei surfisti marocchini. Il pensionato era già stato preso di mira dagli abitanti del posto per una sospetta storia di pedofilia. Risale al 2021 una sassaiola contro le finestre della sua abitazione perché sospettato di molestie ai danni di un minore e che aveva suscitato l'indignazione dei residenti della regione. Calzini all'epoca era stato interrogato, ma l'indagine s'era conclusa in un nulla di fatto.

La sera dell'11 maggio un gruppo di persone è entrato nella sua casa. Calzini, ferito, è fuggito sulla propria auto. Gli aggressori lo hanno inseguito. La vettura si è schiantata contro un palo della luce. Quando è stato notato da alcuni passanti, che hanno chiamato un'ambulanza, il pensionato era agonizzante.

Presentava profonde ferite da arma da taglio alle spalle, all'addome e a una gamba. E' morto tra le cinque e le sei di ieri mattina nell'ospedale di Hassan II di Agadir.