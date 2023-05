'Nurse on social' di Humanitas, interventi di primo soccorso

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - Sono già centinaia le visualizzazioni di 'Nurse on social', la nuova piattaforma web e social operativa da ieri, Giornata internazionale dell'infermiere, che raccoglie in brevi video pillole, gesti di primo intervento e di cura raccontati dagli infermieri delle strutture Humanitas su tutto il territorio italiano. Dopo aver portato le loro competenze sul territorio in diversi incontri fuori dagli ospedali e nelle scuole, gli infermieri aiutano i cittadini dalla rete.

Da come fermare la perdita di sangue dal naso a consigli su come affrontare la fobia degli aghi, ad una guida per applicare correttamente la manovra di disostruzione nell'adulto, le pillole video hanno l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui gesti di cura valorizzando anche la professione.

"Da sempre l'infermiere è un punto di riferimento - afferma Monica Rolfo, Direttrice Servizi Assistenziali Sanitari di Humanitas Torino: guida le persone nel percorso di cura quotidiana, rendendole più informate e autonome. In questo senso il progetto Nurse on social accorcia ancora di più le distanze attraverso un linguaggio chiaro e diretto con consigli pratici ed educativi".

Dopo i primi 7 video, già disponibili dai ieri, ne verranno pubblicati altri per creare una sorta di enciclopedia digitale del primo intervento. I primi video già attivi spiegano, tra l'altro, come misurare la glicemia capillare, danno consigli per affrontare la rottura delle acque in gravidanza, come gestire una stomia a domicilio o attacco d'asma, come fare il massaggio cardiaco, come effettuare l'autopalpazione per la prevenzione senologica. (ANSA).