Forum JobsLab Synergie, 'servono nuove politiche del lavoro'

(ANSA) - TORINO, 13 MAG - "Serve una forte discontinuità nelle politiche per il lavoro e nell'uso delle risorse europee.

Bisogna coinvolgere le imprese nei percorsi educativi-formativi e fare in modo che i centri per l'impiego operino per soddisfare la loro domanda, portando risultati in termine di occupazione.

Questa è la base della nostra Agenda per la ministra Calderone e per tutti i decisori che vorranno aggiungersi nel confronto".

Così Giuseppe Garesio, presidente di JobsLab Synergie e ad di Synergie Italia, riassume i temi emersi dal Forum sul Lavoro che per due giorni ha portato a Pollenzo oltre 100 direttori delle Risorse umane delle più importanti aziende italiane e multinazionali per confrontarsi su un'Agenda per il Lavoro con gli esperti e i rappresentanti di istituzioni e pubblica amministrazione, organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali.

Le principali criticità individuate sono la necessità di un drastico innalzamento dei tassi di attività e occupazione nel contesto di declino demografico e mismatching, la maggiore qualità dei lavori per la competitività e la crescita dell'economia nazionale, l'incremento dei salari e del loro potere di acquisto correlati all'aumento della produttività.

Queste alcune delle proposte, emerse durante il Forum: dare a tutti i disoccupati e inoccupati dei buoni lavoro proporzionati al loro grado di svantaggio; rendere strutturale la collaborazione tra istituti educativi e imprese; sviluppare la contrattazione di prossimità, territoriale e aziendale; aumentare attraverso gli enti bilaterali la tutela e la promozione sociale dei lavoratori di settori quali pulizie, vigilanza, pubblici esercizi, collaborazione familiare, agricoltura, edilizia; mettere in campo politiche pubbliche in grado di sostenere le buone dinamiche sociali semplificando la legislazione. (ANSA).