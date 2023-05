A Casale 'Bistolfi e la fortuna della Croce Brayda'

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 13 MAG - E' aperta al pubblico da oggi al 24 settembre al Museo Civico di Casale Monferrato (Alessandria) la mostra ''Leonardo Bistolfi e la fortuna della Croce Brayda' promossa in collaborazione con Banca Patrimoni Sella & C con l'obiettivo di valorizzazione il patrimonio donato, nel 2021, da Vanda Bistolfi, vedova di Andrea, nipote e ultimo erede del grande scultore casalese Leonardo. Gessi, terrecotte, terre crude, plastiline, disegni, taccuini, lettere, fotografie e libri compongono una collezione che, oggi, completano la preesistente Gipsoteca.

Stimolo del progetto, hanno spiegato gli organizzatori è stato il deposito, definito nel dicembre 2020 da parte di Banca Patrimoni Sella & C., di un bronzetto che riproduce il particolare della Testa del Cristo in croce del celebre Monumento funerario per la famiglia Brayda nel cimitero di Villarbasse (Torino), noto come 'Croce Brayda'. Posseduta in origine da Sofia di Bricherasio, testimonia l'amicizia tra lo scultore e la famiglia, suggellato dalla corrispondenza intercorsa e dalla commissione ricevuta per la cappella funeraria della famiglia a Fubine Monferrato.

"E' un onore - sottolinea il sindaco Federico Riboldi - aver lavorato con Banca Patrimoni Sella & C. partecipando a questo primo progetto che vuole rende conto della grandezza e complessità del patrimonio che abbiamo avuto l'onore di ricevere". (ANSA).