Zan, Meloni sostiene la famiglia ma poi la discrimina

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - "Giorgia Meloni mostra di essere in piena contraddizione, sostiene la natalità e le famiglie poi quando ci sono famiglie in carne ed ossa, con dei bambini e delle storie, le discrimina mandando i prefetti contro i sindaci impedendo loro di trascrivere alla nascita dei bambini e delle bambine che senza quelle carte e quelle trascrizioni sono considerati di serie B e hanno meno diritti di altri, come accadeva per i cosiddetti figli della vergogna quando nascevano fuori dal matrimonio. Parlano di famiglia ma poi discriminano le famiglie". Così il deputato Pd e responsabile Diritti della segreteria nazionale Dem, Alessandro Zan a proposito delle parole della premier Giorgia Meloni agli Stati generali della natalità. (ANSA).