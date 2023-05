Verbania e S.Maurizio d'Opaglio new entry tra le Bandiere Blu

(ANSA) - VERBANIA, 12 MAG - Due comuni piemontesi nelle 16 new entry tra le Bandiere Blu italiane del 2023: sono Verbania, sul lago Maggiore, e S.Maurizio d'Opaglio, sul lago d'Orta , in provincia di Novara.

A Verbania a ottenere il riconoscimento, assegnato dalla ong danese Fondazione europea per l'educazione ambientale (Fee), sono le spiagge l'Isolino a Fondotoce e il Sasso a Verbania.

"Questo ambito riconoscimento è un ulteriore significativo e grande risultato dell'impegno di questa amministrazione nell'ambito del rilancio del turismo e del miglioramento delle proprie politiche ambientali" commenta il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini. "Siamo orgogliosi di questo riconoscimento e bisognerà lavorare tutti assieme per mantenerlo nel tempo e provare ad estenderlo ad altre spiagge cittadine". (ANSA).