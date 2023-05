Tav: Foietta, su vie d'accesso Francia disponibile a soluzioni

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Incontro oggi, a Lione, di esponenti di delegazioni italiana e francese della commissione intergovernativa per la nuova ferrovia Torino-Lione in vista della riunione del 22 giugno, nella stessa città francese, quando la principale questione sul tappeto saranno i tempi della Francia per realizzare le vie d'accesso al tunnel transfrontaliero della Tav. Un tema che negli ultimi giorni ha suscitato preoccupazioni in Italia e nella Ue dopo il rapporto del Consiglio d'orientamento delle Infrastrutture di Parigi che ha proposto di ritardarne di dieci anni l'entrata in servizio.

"Ho raccolto la disponibilità da parte francese a ricercare e trovare delle soluzioni - dice Paolo Foietta, presidente della commissione intergovernativa - e a presentarle il 22 giugno a Lione. Ho ribadito che dieci anni sono un'ipotesi insostenibile, mentre se, per motivazioni varie, il ritardo fosse ragionevole potrebbe essere gestito. Senza le nuove vie d'accesso comunque dagli attuali 35 treni merci al giorno nel tunnel del Frejus si passerà a 90-100, con l'entrata in servizio delle vie d'avccesso si potrà arrivare a 180 treni al giorno".

Sull'eventuale slittamento interviene oggi anche Mino Giachino, ex sottosegretario ai Trasporti e fondatore del movimento SìTavSì'Lavoro: "E' gravissimo che Foietta pensi di dare 4 anni di slittamento sulla Tav, è un grave danno al pil e al lavoro, Senza la Tav i corridoi ferroviari europei saranno depotenziati e perderemmo gli arrivi di oltre 10.000 treni all'anno dalla Cina. La Tav - aggiunge Giachino - è già in grave ritardo causa il rallentamento di Toninelli (ex ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, ndr) e del Governo giallorosso".

(ANSA).