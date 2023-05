Soulé parte per il Mondiale U20 e saluta la Juve

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - La Juventus saluta Soulé: l'argentino, infatti, è pronto per cominciare la sua avventura al Mondiale Under 20 con la sua Nazionale. "Chiuderà questa stagione con la sua Nazionale, dopo aver collezionato 19 presenze con la prima squadra della Juventus, segnando anche un gol, all'Allianz Stadium contro la Sampdoria" fa sapere il club in una nota ufficiale. La kermesse iridata comincerà il prossimo 20 maggio. Il tecnico Massimiliano Allegri avrà un'alternativa in meno nel reparto offensivo in questo rush finale tra campionato ed Europa League. (ANSA).