Pianezza, imprenditori donano campana a santuario di S.Pancrazio

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Sarà benedetta dall'arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, domenica 14 maggio, la campana donata al l Santuario di San Pancrazio di Pianezza (Torino).

Fusa dalla molisana e rinomata Pontificia Fonderia 'Marinelli', verrà posta nella cappella della chiesa e benedetta durante la celebrazione delle ore 17. Cui prenderà parte, in segno di devozione, intonando l'Ave Maria, anche Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar.

La campana è dono dell'imprenditore piemontese Cristiano Bilucaglia e del giornalista radiotelevisivo Maurizio Scandurra, gli stessi che hanno omaggiato nel 2018 il candelabro dell'altare maggiore della Basilica di Maria Ausiliatrice nel 150° dalla fondazione.

"Il nostro grazie a un tempio di spiritualità animato dai Padri Passionisti di San Paolo della Croce, santo ovadese fondamentale nella storia della Chiesa", racconta Bilucaglia.

"Un gesto di attenzione a un luogo di preghiera meta di pellegrinaggio e turismo, noto altresì per la benedizione degli autoveicoli di oggi e di ieri", ricorda Scandurra.

"Ogni sera prima di salire sul palcoscenico, con i musicisti e i tecnici chiediamo aiuto a San Pancrazio. Cantare per lui è il modo migliore per ricambiare le grazie e le benedizioni che sempre mi elargisce", confida Silvia Mezzanotte. (ANSA).