Omegna, inaugurato parco solare da 3.400 metri quadri

(ANSA) - VERBANIA, 12 MAG - È stato inaugurato oggi il nuovo parco solare del sito produttivo di Lagostina a Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola. I 1300 pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto coprono una superficie totale di 3400 metri quadrati e sono in grado di fornire il 20% del fabbisogno energetico dello stabilimento.

L'obiettivo annunciato da Groupe SEB, multinazionale francese che nel 2005 ha rilevato la storica ditta omegnese specializzata in pentole e utensili da cucina, è quello di arrivare a produrre, entro la fine del terzo trimestre del 2023, un milione di kWh, coprendo così il 35% del fabbisogno energetico dello stabilimento con una riduzione di 530 tonnellate di CO2 all'anno.

"Siamo lieti di aver inaugurato la prima parte del nuovo impianto solare" il commento di Fausto Milanesi, direttore industriale di Lagostina S.p.A. "Le squadre stanno lavorando duramente per completare la seconda parte il prima possibile e non vedo l'ora che l'intero impianto sia funzionante, generando il 35% del fabbisogno energetico dello stabilimento".

(ANSA).