Maltempo nel Cuneese, 20 cm di neve al Colle della Maddalena

(ANSA) - ARGENTERA, 12 MAG - Maltempo nel Cuneese, dove una perturbazione sta portando quella pioggia attesa da mesi, dopo un inverno particolarmente avaro di precipitazioni.

Qualche disagio si registra lungo la rete viaria, in particolare in alta montagna. Al Colle della Maddalena, lungo la statale 21, unica via alpina del Cuneese aperta verso la Francia, sono entrati in azione i mezzi spartineve dell'Anas per garantire la percorribilità della statale. Poco meno di 20 i centimetri di neve fresca caduti finora ai duemila metri di quota del valico. (ANSA).