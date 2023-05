Lear, prorogati contratti solidarietà fino al 20 ottobre

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - La Lear di Grugliasco, azienda del settore auto legata al mondo Stellantis, e i sindacati hanno raggiunto un accordo che prevede la proroga fino al 20 ottobre dei contratti di solidarietà per 416 lavoratori. Per ora sono confermati i 260 esuberi. Davanti all'Unione Industriali, dove si è svolto l'incontro, c'è stato un presidio dei lavoratori.

L'idea - spiega Rocco Cutrì, segretario generale della Fim Torinese - è quella di chiedere a settembre la convocazione al ministero del lavoro per ottenere la solidarietà in deroga, evitando così i licenziamenti. La Lear ci ha chiesto di aprire un confronto sulla competitività aziendale che le consentirebbe di attrarre commesse. I sindacati hanno dato la loro disponibilità al confronto pur sapendo che sarà un percorso difficile.

La Lear produce sedili destinati alla Maserati. (ANSA).