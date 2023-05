Juve: Allegri, pari ci dà ancora più fiducia di passare

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "Il gol ci dà ancora più fiducia, ma non meritavamo di perdere: in casa loro ci sarà un clima molto caldo, ma abbiamo le possibilità di passare il turno": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio casalingo contro il Siviglia nella semifinale di andata di Europa League.

"Abbiamo faticato a calciare in porta perché avremmo potuto fare altre scelte, ma in gare come queste mica si gioca contro squadre di terza categoria - aggiunge in conferenza stampa - e siamo stati molto bravi a rimanere in partita nonostante lo svantaggio: è un ottimo gruppo e una grande squadra". Pogba è entrato nell'azione dell'1-1 con l'assist di testa per Gatti: "Non si possono discutere le sue qualità, ha fatto ancora meglio rispetto a domenica - risponde Allegri sul francese - e l'importante è che sia sempre decisivo come questa sera o che entri bene come a Bergamo". Ora ci si rituffa sul campionato: "Abbiamo due giorni per recuperare e poi affrontare la Cremonese, vogliamo consolidare il secondo posto - conclude - e siamo tutti molto concentrati: mancano quattro partite di campionato e speriamo due di Europa League, pensiamo solo a raggiungere gli obiettivi". Non ha convinto l'arbitraggio di Siebert, il quale ha sorvolato sul contatto in area andalusa tra Badé e Rabiot: "Era fallo, mi ha colpito la gamba e mi fa ancora male - ha detto il francese a Sky - e non capisco perché al Var non abbiano rivisto l'azione".

Il Siviglia è stato ad un passo dalla vittoria: "E' un peccato prendere un gol del genere, ma il calcio è così e può capitare - dice amaramente José Luis Mendilibar - tutto sommato non è male questo risultato: con l'1-0 avremmo pensato di essere già passati, il pareggio può perfino aiutarci psicologicamente, perché anche il nostro stadio ci spingerà ancora di più". Dalla panchina ci sono state tante proteste per il calcio d'angolo battuto oltre i 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro: "avrebbe dovuto fischiare prima, a volte vieni favorito te e a volte tocca agli avversari" la filosofia di Mendilibar. "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nella ripresa siamo un po' calati anche perché la Juve è cresciuta: quel gol fa male, ma abbiamo fatto ciò che dovevamo". (ANSA).