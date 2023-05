Interplay, festival guarda alla danza come bisogno d'arte

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Interplay 2023, festival di danza sempre coraggioso e aperto all'inconsueto, con una particolare vocazione di talent scout tra giovani creativi, si svolge quest'anno dal 23 maggio al 10 giugno in 4 teatri e 4 spazi multidisciplinari di Torino. Propone 23 compagnie da 9 paesi per un totale di 25 spettacoli in long e short format di cui 7 prime, ma soprattutto si offre come un festival che si interroga sulla propria natura, sul proprio mandato, sulla sua utilità o meno. La domanda è, come ha spiegato oggi la direttrice Natalia Casorati "Può un festival essere uno strumento di indagine sociale e rappresentare la complessità del presente?". Per trovare una risposta il festival quest'anno si articola intorno a 9 macro temi che ben raccontano la vita di tutti in questo momento storico. Tra questi 'corpi migranti, 'trasformazione', 'dietro gli stereotipi', 'diversità', 'umanità in scena', 'natura-palcoscenico', 'relazione tra spazio e corpi'.

Inaugurano il calendario il 23 maggio il tedesco Moritz Ostruschnjak con 'It won't be like this forever' , un assolo sul desiderio di cambiare, e Carlo Massari con 'Blatta', sul rapporto uomo-natura. Tra gli artisti più attesi Enzo Cosimi.

"La maggior parte dei giovani coreografi - spiega Casorati - presentano una creatività molto più libera dei loro maestri, e spaziano dalla break dance alla danza classica, dalla musica jazz ai sound più inediti. E questo è bellissimo e innovativo, e credo anche più in sintonia con la complessità e la trasformazione che sta attraversando la società".

Interplay, intanto, continua a vincere premi e riconoscimenti, ultimo dei quali l'Effe Label 2022-23.

Quest'anno ha anche vinto il bando europeo Effea dedicato alle cooperazioni tra festival. (ANSA).