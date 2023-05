Furti in case di anziani, tre arresti nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 12 MAG - Tre arresti sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Cossato (Biella) al culmine di un'indagine su furti nelle case di anziani. L'operazione è stata diretta contro una banda che si intrufolava negli appartamenti con un pretesto (in genere una donna si presentava come una vecchia conoscenza o come la farmacista di un paese o una persona alla ricerca di un alloggio da acquistare) e si impadroniva di denaro e preziosi.

Gli arrestati sono due donne di 28 e 55 anni e un uomo di 34 di etnia sinti residenti a Villafranca Piemonte (Torino) tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare. Altre due persone sono state denunciate. Gli episodi ricostruiti dagli investigatori dell'Arma sono otto (sei nel Biellese, uno a Novara, uno a Torino) ai quali si aggiunge una rapina impropria ai danni di una pensionata biellese che aveva tentato di reagire ed era stata intossicata con uno spray al peperoncino.

A illustrare i contenuti dell'indagine, chiamata 'Mordi e fuggi', cui hanno collaborato i carabinieri di Biella e Pinerolo, è stata Teresa Angela Camelio, procuratore capo a Biella, nel corso di una conferenza stampa. Il punto di partenza è stata la presenza costante di una Fiat Grande Punto, qualche volta con targa e colore diverso, in occasione dei furti. Per le ricerche sono stati impiegati sistemi di videosorveglianza e rilevamento targhe. I componenti della banda, per comunicare, evitavano i telefonini e si servivano di walkie talkie, utilizzando anche rilevatori di frequenza per individuare le telecamere di sicurezza. (ANSA).