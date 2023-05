A Pollenzo 100 direttori risorse umane con esperti e istituzioni

(ANSA) - TORINO, 12 MAG - Pubblico e privato devono avere una strategia comune per promuovere l'occupazione, l'inserimento e il reinserimento professionale, la formazione E' il messaggio che arriva dal "Forum sul Lavoro nella società attiva" convocato nella sede dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, al quale partecipano oltre 100 direttori delle Risorse umane di aziende italiane e multinazionali, istituzioni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali per mettere a punto "un'agenda per il lavoro".

E' un tema sottolineato dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone: "non è più possibile guardare ai vari attori del mondo del lavoro come a un sistema in competizione. Perché la sfida è per il Paese" ha detto nel suo intervento in videocollegamento.

"Non c'è collaborazione virtuosa per spendere 4,5 miliardi per le politiche attive non utilizzate, una cifra mai vista che va spesa per i target più critici, giovani, neet e donne. Non bastano solo i Centri per l'impiego e le piccole e medie imprese, come ristoratori e albergatori, non hanno le risorse per fare da soli" spiega Paolo Reboani, ex presidente dell'Anpal ed esperto del mercato del lavoro. Concorda il sindacato: "E' tempo delle politiche attive perché è la grande riforma che manca a questo Paese, quella prioritaria. Le risorse sono molte, ma lo Stato non può fare da solo. La collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale e deve includere le parti sociali. Cominciamo dai lavoratori a tempo determinato, diamo loro formazione e ricollocazione", sottolinea il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia.

L'evento, alla seconda edizione, è organizzato da JobsLab Synergie - il laboratorio per le politiche del lavoro e le relazioni industriali guidato da Giuseppe Garesio - sotto il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Bra, e con il sostegno di Autostrade, Intesa Sanpaolo, Synergie Italia, Camera di commercio di Cuneo e Fondazione Crc. (ANSA).