A Cossogno una piazza intitolata al generale Dalla Chiesa

(ANSA) - VERBANIA, 12 MAG - La piazza principale di Cossogno, comune del Verbano-Cusio-Ossola, da oggi è intitolata al generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso in un agguato mafioso a Palermo il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo.

"Sono davvero orgoglioso che una piazza in più della nostra regione sia dedicata a un grande eroe come il generale Dalla Chiesa", il commento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "È stato un grande italiano e abbiamo il dovere di tramandare ai giovani, al futuro che verrà dopo di noi, i grandi esempi di uomini di Stato, uomini che avevano nel loro cuore, nel loro animo, nella loro missione, il senso della giustizia, il senso della verità, il senso della nostra patria".

Alla cerimonia di intitolazione hanno preso parte le massime autorità militari e civili della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e il comandante della Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, il generale di brigata Antonio Di Stasio.

In serata, sempre nella piazza cittadina di Cossogno, è in programma il concerto della Fanfara del 3o Reggimento Carabinieri "Lombardia". (ANSA).