Sette arresti in 6 giorni per droga, rapine, resistenza

(ANSA) - TORTONA, 11 MAG - Controlli da parte dei carabinieri della compagnia carabinieri di Tortona (Alessandria) sono stati effettuati nel centro storico e nell'area della stazione ferroviaria. Dal 27 aprile al 2 maggio sono stati effettuati sette arresti per spaccio di droga, rapine e resistenza a pubblico ufficiale.

Due uomini, di 35 e 38 anni, di origine marocchina e domiciliati in città, e due 43enni di Alessandria sono stati arrestati per spaccio e detenzione: nelle loro abitazioni sono stati trovati complessivamente oltre 30 grammi tra cocaina ed eroina, un bilancino e circa mille euro in contanti. Segnalati anche come assuntori un 46enne e un marocchino di 25 anni.

Un 18enne, di origine tunisina, senza fissa dimora, è finito nei guai invece per tentata rapina e lesioni personali. Con un complice ancora ignoto, dopo avere sottratto merce in un supermercato, ha superato la cassa e colpito con calci, pugni, morsi il personale di vigilanza e un carabiniere. Anche un 34enne, di origine romena, ubriaco, dopo avere creato problemi in un pub, ha aggredito i militari intervenuti su richiesta del titolare, procurando lesioni a uno di loro. Arrestato poi un 29enne, di origine marocchina, che, come riferito da alcuni testimoni, vicino alla stazione ha rapinato un connazionale di un cellulare e 200 euro in contanti, colpendolo con un taglierino al gluteo per guadagnarsi la fuga. (ANSA).