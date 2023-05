Ricostruita vescica a un 29enne e tolto un rene trapiantato

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Trapiantato di entrambi i reni, gli è stata asportata e ricostruita la vescica, per un tumore ad alto rischio, utilizzando 45 centimetri di intestino. Tolto insieme anche uno dei reni trapiantati, non funzionante. A salvare un giovane di 29 anni è stato un intervento mini-invasivo, con la chirurgia robotica dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, senza precedenti in letteratura. Il punto è stato "evitare una stomia esterna, risparmiando le strutture deputate alla funzione sessuale, considerata la giovane età del paziente", afferma Paolo Gontero, direttore della Clinica Urologica universitaria dell'ospedale.

