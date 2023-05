Protocollo d'intesa Regione-Monferrato Casalese e Terre di Po

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 11 MAG - La Regione Piemonte ha sottoscritto oggi un protocollo d'intesa con il 'Monferrato Casalese e Terre di Po'. Obiettivo, incrementare l'attrattività del territorio e accrescerne la coesione sociale mettendo in campo un Tavolo di coordinamento presieduto dalla Regione e un Tavolo tecnico con le autonomie locali dell'area.

"La costituzione formale di questa squadra - sottolinea il governatore del Piemonte Alberto Cirio - rappresenta lo strumento strategico per lavorare insieme e avere più opportunità di accedere ai fondi europei e agli investimenti privati da attirare sul territorio. Insieme si è più forti e lo sanno bene i piccoli comuni che da sempre hanno difficoltà di accesso alle risorse europee e nazionali e poi faticano anche a gestirle, come dimostra il Pnrr".

"Con questa firma - aggiunge il sindaco di Casale Federico Riboldi - attiviamo un processo che partirà dal livello amministrativo più a contatto con i cittadini e le attività produttive per dare vita a concrete opportunità di sviluppo".

(ANSA).