Pnrr: Parco del Valentino, via 65mila metri quadrati di asfalto

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Via l'asfalto impermeabile, sostituito da terreni drenanti, e più verde per restituire al Valentino la sua funzione di parco. È uno degli aspetti fondamentali del progetto di riqualificazione della storica area verde di Torino che sarà realizzato con i fondi del Pnrr. Il progetto preliminare relativo al verde, che andrà la prossima settimana in conferenza dei servizi, è stato presentato oggi in Commissione dai progettisti del raggruppamento di imprese che ha come capofila Land Italia. Con i fondi a disposizione, 13,5 milioni, è stato possibile concentrarsi al momento su un primo lotto, che va all'incirca dall'orto botanico a ponte Isabella, lasciando per ora fuori l'altra parte di parco.

Uno degli aspetti più significativi, la rimozione di 65mila metri quadrati di asfalto e l'aumento di 20mila metri quadrati di verde, compresi 555 nuovi alberi, con la riduzione delle parti a viale e la creazione di un grande boulevard. Fra gli interventi, la rimozione delle recinzioni, lo spostamento e il rinnovo di elementi di arredo, come chioschi e panchine, la valorizzazione del roseto, anche con una struttura a vegetazione verticale, oltre che della fontana dei Dodici Mesi e del monumento al Duca d'Aosta che saranno 'liberati' dalle auto.

Circa 400 i posti auto in meno, che la Città intende compensare con un parcheggio più capiente al padiglione Morandi, per circa 500 posti. "Questa è un'impostazione di progetto su cui crediamo molto - dice l'assessore al Verde, Francesco Tresso -. Sul Valentino con i fondi Pnrr abbiamo 4 linee d'indirizzo, che cubato in totale 157 milioni, per una nuova concezione di parco che ha la necessità di riconnettere funzioni e luoghi in modo più omogeneo e ordinato". L'avvio dei lavori è previsto nel primo trimestre 2024. (ANSA).