Off Topic compie cinque anni, maratona di 10 ore di musica

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Una giornata a scopo benefico per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 6 febbraio in Turchia e Siria. Nasce come un evento a scopo benefico la maratona di oltre 10 ore di musica che festeggia il quinto compleanno di Off Topic con la line up che domenica 14 maggio alterna lungo tutto l'arco della giornata oltre 13 dj, dalle 11:30 a tarda sera.

Oggi, a cinque anni dal cantiere e la ristrutturazione, l'hub culturale della città vuole ricordare e festeggiare la strada percorsa con Dance4help, l'evento di beneficenza nato per aiutare le popolazioni turche e siriane a cura di Süma si in collaborazione con il Sermig. Alla consolle: Andrea Passenger, Angie Backtomono, Breezo, Cipi, Devozioni Baleari, Dj Green Man, Dj Tsura, Emiliano Comollo, Kessa, Mattia Corrado, RedRob, Rills, Seven Sins. (ANSA).