La polizia di Torino arresta due giovani per spaccio

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Due giovani di 22 e 25 anni, di origine marocchine, sono stati arrestati dalla polizia di Torino per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Un terzo, 27enne, è stato denunciato in quanto irregolarmente residente sul territorio nazionale.

Le indagini che hanno portato agli arresti sono nate dopo un controllo di un'auto parcheggiata in largo Stradella, a bordo della quale c'era il 22enne, intento a dialogare con altre due persone, appiedate, vicine alla vettura. Quando gli agenti del commissariato Madonna di Campagna si sono avvicinati, uno dei due uomini in piedi ha gettato, in un'aiuola poco distante, un involucro, che i poliziotti sono riusciti a recuperare. All'interno c'erano 15 grammi di cocaina.

Attirati da un forte odore di stupefacente è quindi scattato il controllo nell'auto del 22enne, dove sono stati rivenuti 51 panetti, contenenti 5 chili di hashish, oltre a numerose buste trasparenti di diverse dimensioni riportanti l'effigie di una foglia di marijuana e un cutter. Inoltre, in possesso del giovane è stata rinvenuta la somma, in contanti, di 1.360 euro in banconote di piccolo taglio.

Il proprietario dell'auto e il connazionale di 25 anni che aveva con sé la cocaina sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente in concorso. (ANSA).