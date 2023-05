La Gdf di Asti sequestra 24mila prodotti non a norma

(ANSA) - ASTI, 11 MAG - I finanzieri del comando provinciale di Asti hanno eseguito 342 interventi di polizia economico finanziaria e sequestrato, in via amministrativa, in due esercizi commerciali oltre 24mila prodotti (in particolare accessori e attrezzi per lavori di casa - bricolage) e circa mille calzature (500 paia di scarpe) non conformi alla normativa a tutela della salute dei consumatori. Il tutto per un valore commerciale di circa 20mila euro.

I prodotti non erano in linea con quanto previsto dal Codice del consumo, vista la mancanza sull'etichetta degli articoli in vendita delle informazioni minime. Al termine delle operazioni dei finanzieri la merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di commercio, ente competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge, per oltre mille euro a ciascun negoziante.

(ANSA).