Gay, Piemonte in partita, ripartiamo da aziende che innovano

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - "Da undici trimestri in Piemonte crescono investimenti, occupazione e utilizzo degli impianti.

Gli iscritti alle università aumentano, l'innovazione e gli innovatori hanno qui un terreno fertile dove sviluppare i loro progetti, anche grazie al prezioso contributo delle aziende, del sistema bancario e delle fondazioni di origine bancaria.

Possiamo essere contenti? Ci basta? Siamo arrivati a destinazione? No. Le incertezze, le difficoltà perdurano: tanti colleghi e tanti lavoratori, giovani e meno giovani sono in difficoltà". Lo ha detto Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, al convegno per i 50 anni dell'associazione alla Nuvola Lavazza, presente il leader Carlo Bonomi.

"Su questo territorio lavorano aziende che da sempre innovano in ogni settore e producono, e da qui dobbiamo continuare il percorso di crescita, di trasformazione industriale e di attrazione di aziende ed investimenti. Abbiamo centinaia di start up, l'unico unicorno digitale italiano, acceleratori e incubatori di livello globale nei settori più strategici" ha sottolineato Gay. "Semplificando, siamo in partita, ed è un grande risultato, perché la competitività internazionale passa dalla crescita dimensionale e dalla diffusione intersettoriale delle tecnologie", ha aggiunto.

(ANSA).