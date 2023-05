Francia frena sulla Tav: Salvini, 'rispetti gli accordi'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Al di là degli insulti, delle polemiche e delle provocazioni che registriamo con stupore, siamo preoccupati dalle titubanze francesi a proposito di Tav.

Da Parigi ci aspettiamo chiarezza, serietà e rispetto degli accordi: l'Italia è stata ed è di parola, non possiamo accettare voltafaccia su un'opera importante non solo per i due Paesi ma per tutta Europa". Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini riferendosi alle notizie secondo cui la Francia vorrebbe rimandare la sua tratta della Tav perché "troppo cara".

Il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, ha aggiunto: "Dopo più di 30 anni abbiamo finalmente una data di conclusione della Torino-Lione, ovvero il 2032. Auspichiamo che questa data sia certa e veda la conferma anche dei partner europei coinvolti". "Non è una partita che si può non giocare", ha sottolineato Gay nella relazione al convegno per i 50 anni di Confindustria Piemonte. (ANSA).