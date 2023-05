Anarchico condannato a Torino per terrorismo

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Tre anni e quattro mesi di carcere per reati riconducibili al terrorismo è la condanna inflitta oggi a Torino a Federico Buono, un anarchico piemontese.

L'accusa è di essere legato, tramite internet, ai gruppi delle Its ('Individualisti tendenti al selvaggio', nella versione italiana), una sigla che ha rivendicato numerose azioni dirette in diversi Paesi del mondo e in particolare nell'America Latina.

Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato.

La procura di Torino aveva chiesto cinque anni. L'avvocato difensore, Gianluca Vitale, non è soddisfatto: "Entità della pena a parte - commenta -, Buono è l'unico partecipe di una presunta associazione sovversiva di cui non abbiamo tracce di sentenze né in Italia né altrove". (ANSA).