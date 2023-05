All'asta la casa dello stilista italiano Nino Cerutti a Biella

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - La storica casa a Biella dello stilista Italiano Nino Cerruti va in vendita grazie alla collaborazione tra Italy Sotheby's International Realty, protagonista nel settore immobiliare di lusso in Italia, e Sotheby's Concierge Auctions, il più grande mercato di aste immobiliari di lusso al mondo.

House of Cerruti sarà messa all'asta con un prezzo di riserva di 1,25 milioni di euro. L'apertura delle offerte è prevista per l'8 giugno e si concluderà il 14 giugno in diretta da Sotheby's New York. Sarà possibile fare offerte anche online sul sito di Sotheby's Concierge Auctions. L'obiettivo è di mettere in contatto venditori di case uniche con alcuni dei più importanti buyers nel comparto del real estate, utilizzando strumenti di marketing digitale innovativi.

Il genio e il fascino di Nino Cerruti, famoso stilista e imprenditore italiano, ancora pervadono la sua storica casa nel cuore di Biella, in Piemonte, una destinazione nota in tutto il mondo per la sua industria tessile e laniera e come fulcro del Made in Italy della moda italiana.

"Mio nonno non era solo uno stilista, era un visionario - dichiara Ian Cerruti, attuale proprietario della casa -. La sua miscela unica di eleganza italiana e stile francese, insieme al suo occhio attento per i dettagli, al suo gusto impeccabile e alla sua incrollabile dedizione alla qualità, è un'essenza non solo dei suoi progetti, ma anche in questa casa". La tenuta si estende per 8 ettari. Dalla residenza principale, risalente a quasi 200 anni fa, alla moderna casa per gli ospiti, fino all'accogliente cottage del custode, gli ospiti possono godere di un rifugio privato dove rilassarsi tra frutteti e roseti e degustare l'ottimo vino prodotto in loco. (ANSA).