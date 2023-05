Una festa per la Terapia Intensiva Neonatale Universitaria

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - L'Associazione Piccoli Passi e la Fondazione Cmp Ballerini uniscono le forze per realizzare un ambizioso progetto: continuare a rinnovare gli spazi del reparto di Terapia Intensiva Neonatale Universitaria di Torino e dare nuova vita ai locali che ospitano i numerosi neonati che vengono al mondo prima del tempo. Nasce da qui l'idea di organizzare un evento nel giorno della Festa della Mamma, domenica 14 maggio.

Si terrà presso i porticati del cortile Valdocco, in via Sassari 28 a Torino, a partire dalle 10.30. Alle 18 la giornata si concluderà con un concerto del coro pop rock Vocal Excess.

L'evento sarà anche l'occasione per presentare il progetto "Mamma I love you, nati prima del tempo. Rendere possibile l'impossibile', le copertine realizzate dalle allieve che frequentano i corsi di patchwork presso l'Unitre, sezione di Giaveno. I manufatti verranno donati a ogni bimbo dimesso dalla Terapia Intensiva Neonatale per iniziare la nuova vita a casa.

L'Associazione Piccoli Passi Onlus è un gruppo di volontari che comprende famiglie di bambini nati pretermine o con patologie, e professionisti della Neonatologia dell'Università di Torino. L'associazione, senza fini di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale e si ispira alla Dichiarazione Internazionale dei diritti del bambino e ai concetti di globalità e di efficienza nell'assistenza perinatale. (ANSA).