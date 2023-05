Save the Children, Piemonte 12/o tra regioni amiche delle mamme

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Il Piemonte è solo al 12/o posto della classifica nazionale stilata da Save the Children delle regioni più o meno 'amiche delle mamme', basata sull'analisi di 7 dimensioni - demografia, lavoro, servizi, salute, rappresentanza, violenza, soddisfazione soggettiva - per un totale di 14 indicatori da diverse fonti del sistema statistico nazionale Istat. Ma è la seconda più virtuosa nella dimensione Lavoro. Inoltre è al 10/o posto nella dimensione Salute, che riguarda mortalità infantile nel primo anno di vita e consultori attivi per abitanti, e nella dimensione dei Servizi, ovvero i vari aiuti alle mamme nella gestione familiare, primi tra tutti gli asili. Inoltre e' al 4/o posto per quanto riguarda la Soddisfazione soggettiva, ma al 15/o nell'area della violenza di genere, che riguarda la presenza di centri antiviolenza e case rifugio.

L'indagine, svolta per l'8/o anno consecutivo e chiamata 'Le Equilibriste - La maternità in Italia 2023', rileva, in generale in Italia "la persistenza del divario di genere nel lavoro e nella cura familiare, della difficile conciliazione dei carichi nonché di un divario tra le regioni più o meno amiche delle mamme".

Tra i programmi di cui è protagonista Save the Children in Piemonte, 'Fiocchi in ospedale', negli ospedali Maria Vittoria e Martini, dedicato ai neonati e alle loro famiglie; 'Spazio Mamme, per "accompagnare gli adulti di riferimento, costruire con loro percorsi do autonomia e sperimentare modelli di attivazione delle comunità territoriali e dei servizi di cura, educativi, culturali e di sostegno sociale". A Torino, inoltre, è attivo il programma 'Per mano in piazza', uno sportello nella zona di Porta Palazzo e a Moncalieri è stato creato un polo educativo integrato territoriale all'interno di scuole d'infanzia comunali e statali con l'obiettivo di ampliarne l'offerta educativa pomeridiana e di garantire l'accesso a esperienze educative precoci in quei luoghi in cui le opportunità extra-scolastiche, scarseggiano" (ANSA).