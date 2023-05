Polizia controlla stabile, un chilogrammo di droga in cantina

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Un chilogrammo di hashish è stato trovato dalla polizia a Torino, nel corso di un controllo in uno stabile in corso Brescia. Il palazzo era stato segnalato come luogo di attività illegali e sono state controllate 39 unità immobiliari e 40 persone. Cinque sono state denunciate per furto di energia elettrica, alcuni cittadini stranieri sono stati accompagnati in questura per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. Sono state rimosse e smaltite da personale tecnico cinque bombole di gas gpl e sono stati emessi due provvedimenti di chiusura della fornitura del gas per impianto non conforme. Otto le segnalazioni per abusi edilizi.

La cantina in cui è stata trovata la droga non risulta abbinabile a nessuna unità abitativa.

L'attività rientra nell'ambito dei controlli straordinari del territorio ed è stata eseguita da personale del commissariato di Dora Vanchiglia, coadiuvato dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine Piemonte, dall'unità cinofila dell'ufficio prevenzione generale, dal quinto reparto mobile, dell'ufficio di gabinetto, e con l'ausilio di personale della polizia locale della circoscrizione settima, di tecnici comunali, di personale Iren e Italgas. (ANSA).