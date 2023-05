Pioggia intensa a Asti, si stacca ramo e finisce su due auto

(ANSA) - ASTI, 10 MAG - Danni causati dal maltempo nell'Astigiano. Questa mattina infatti un ramo di grosse dimensioni è stato sradicato dalla pioggia battente e dal vento, precipitando su due auto in sosta in via Rosselli ad Asti.

Ingenti i danni alle autovetture, nessuna conseguenza per le persone. (ANSA).