Pernigotti: sindacati, è viva, a Novi con lavoratori e prodotti

(ANSA) - NOVI LIGURE, 10 MAG - Pernigotti continua la sua storia e lo fa restando a Novi Ligure, dove è nata nel 1860, con prodotti che - come assicurano i sindacalisti che li hanno assaggiati oggi in occasione dell'incontro con la nuova dirigenza (presenti l'ad Attilio Capuano, anche di Walcor, avvocato Eduardo di Mauro) - hanno lo stesso inconfondibile sapore di sempre. Chiusa la parentesi turca, le sigle di categoria sono contente del nuovo corso per la storica fabbrica di cioccolato e il suo marchio, legato stretto da sempre alla città. "Pensiamo con cauto ottimismo - sottolinea Raffaele Benedetto (Flai Cgil) - che la Pernigotti stia riprendendo, senza stravolgimenti ma step by step, il proprio percorso, forti anche di una campagna di Pasqua andata bene". Alla scadenza di fine giugno non sarà richiesta altra cassa integrazione straordinaria per la cinquantina di lavoratori. "Noi - rimarca Tiziano Crocco (Uila Uil) - cerchiamo di far rientrare anche dai 20 ai 30 come stagionali e non interinali, puntando a ringiovanire lo stabilimento. Intanto, per il 2023 previste 1.500 tonnellate di volumi, producendo gianduiotti, cremini, pepitas ovetti, torrone".

I muri sono in comodato d'uso gratuito fino al 2025 ma si sta già lavorando per individuare un'area per il nuovo stabilimento, sempre in zona. I macchinari sono di Jp Morgan, tranne quelli per le polveri da gelati, "che, comunque - aggiunge Crocco - entro fine 2024 torneranno a essere prodotte da Pernigotti. A settembre previsti i test per rifare direttamente anche le creme spalmabili. Ci rivediamo a metà luglio, ma di certo la sinergia con Walcor sta pagando. Come ci è stato detto oggi, Pernigotti è viva e non è tenuta viva". (ANSA).