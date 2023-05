Juve: Allegri, abbiamo una corazza che non sposta nulla

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - "Non so cosa succederà, noi ormai abbiamo una corazza che non sposta più niente: in questa stagione un giorno è bianco, poi nero e poi di altri colori, inoltre parlano tutti: da questa esperienza ne usciamo fortificati": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia. "Abbiamo queste due semifinali in Europa League e quattro in campionato - aggiunge sul rush finale alla vigilia del Siviglia - noi dobbiamo fare il massimo cercando di andare in finale e mantenere il secondo posto. Facendo questo avremo fatto il nostro". (ANSA).