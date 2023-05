'Il gioco e la lavagna', in mostra il mondo dei più piccoli

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Circa 90 pannelli fotografici che documentano il mondo dei più piccoli nei delicati momenti dell'apprendimento e in quelli della pura felicità del gioco.

Immagini che ci portano nel mondo dei bambini di ogni latitudine, un mondo di lavagne e di quaderni, di scuole in muratura o fragili capanne, di scuole talvolta senza scuola. E' la mostra fotografica 'Il gioco e la lavagna. Viaggio tra scuole senza scuola e giochi fatti con il nulla' di Carla e Giorgio Milone, con il patrocinio della Città di Torino e dell'Unicef Italia, alla Biblioteca Nazionale di Torino, in piazza Carlo Alberto, dall'11 maggio al 30 giugno. Accanto alla mostra fotografica, realizzata con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e Museiscuol@ di Torino. Un video reportage racconta questo "viaggio".

Si vedono i bambini scalare monumenti, scivolare sul ghiaccio, camminare sui trampoli e ricalcare l'ombra di un compagno che gioca. Si assiste a una lezione in uno sperduto villaggio dell'Amazzonia brasiliana dove l'impegno dei bambini viene premiato con una noce di pequi o una banana.

I video reportage sono stati presentati in varie città d'Italia, a Torino al Teatro Carignano, all'Agorà di Mirafiori Motor Village, al Circolo dei Lettori, all'Unione Industriali, al Mao, alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, alla Galleria d'Arte Moderna, in note librerie. (ANSA).