Gal Escartons e Valli Valdesi progetta "Spazi generativi"

TORINO, 10 MAG - Creare spazi aggregativi ibridi e destinati alla progettazione comune nelle aree rurali è lo scopo del progetto Spazi generativi. Questo è il cuore del nuovo percorso promosso dal Gal Escartons e Valli Valdesi, che da oltre vent'anni lavora a fianco delle comunità del territorio per favorire l'accesso della popolazione ai servizi e per promuovere la nascita di reti e collaborazioni. Con il sostegno della Camera di commercio di Torino e in collaborazione con Natworking, il Gruppo di azione locale intende realizzare nei comuni del territorio nuovi spazi aggregativi ibridi e multifunzionali, guardando al modello degli Smart Village.

L'iniziativa s'inserisce nella Strategia di sviluppo locale 2023-2027 e mira alla realizzazione di luoghi della comunità e di co-working in aree interne sul territorio piemontese: spazi destinati sia al lavoro digitale da remoto, sia alla promozione della socialità tra le persone e le imprese, che nasceranno all'interno di territori con una forte necessità di nuove leve per accrescere il proprio appeal nei confronti potenziali e nuovi abitanti.

"Luoghi per la comunità dove sia possibile implementare la propria rete relazionale, confrontarsi e dare vita a idee e progetti. - ha sottolineato Patrizia Giachero, presidente del Gal Evv -. La concezione alla base del progetto è un arricchimento del senso tradizionale degli spazi di co-working, che diventano veri e propri luoghi generativi, dove la cittadinanza, le imprese, le organizzazioni e gli enti che operano sul territorio possano incontrarsi e lavorare insieme.

L'obiettivo del Gal è promuovere lo sviluppo delle comunità in cui opera, attraverso la valorizzazione e la cooperazione delle risorse presenti in quelle zone: da questo punto di vista, tali spazi rappresentano un ulteriore presidio sul territorio del Gal per le comunità locali, e possono svolgere un ruolo essenziale per la creazione di un futuro condiviso".